Не умеющим готовить мужчинам раскрыли рецепт десерта на 8 Марта Шеф-повар Белькович посоветовал на 8 Марта порадовать любимую десертом из крема и ягод

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Для тех, кто не умеет готовить, но хочет порадовать возлюбленную вкусным сюрпризом, существует отличный рецепт: творожный крем со свежими ягодами, рассказал NEWS.ru шеф-повар и телеведущий Александр Белькович. По его словам, с этим справятся даже мужчины, у которых нет сил и времени.

Кто вообще не умеет готовить, можно сделать крем из того же сливочного сыра, сахарной пудры и со сметаной, например, замешать и сверху украсить свежими ягодами. И угостить вторую половинку, — посоветовал повар.

Для продвинутых в кулинарии Белькович предложил вариант с блинчиками, панкейками и оладьями. Их также можно украсить фруктами, напомнил эксперт.

Повар подчеркнул, что главное в такой готовке — уделить внимание девушке и создать антураж. Он рекомендовал сопровождать завтрак цветами: поставить их в вазу или стаканчик. Белькович отметил, что если букет рядом будет стоять за завтраком, то это будет очень красиво.

Ранее Белькович рассказал, что завтрак из омлета с тунцом и сыром станет лучшим подарком на 8 Марта. Повар поделился рецептом, для которого потребуется около получаса времени и небольшое количество продуктов, которые легко приобрести накануне в ближайшем к дому магазине.