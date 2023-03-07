Раскрыт рецепт фантастического завтрака для женщин на 8 Марта Шеф-повар Белькович: завтрак из омлета с тунцом и сыром станет лучшим подарком на 8 Марта

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Омлет с тунцом и сливочным сыром станет лучшим завтраком для женщины на 8 Марта, заявил в беседе с NEWS.ru шеф-повар и телеведущий Александр Белькович. По его словам, необходимо взбить пять яиц, добавить сливки и щепотку соли, а затем тонким слоем вылить на сковородку среднего размера с антипригарным покрытием. Он отметил, что готовить нужно на медленном огне.

Самый классный, беспроигрышный вариант — приготовить завтрак. Я для своей жены приготовлю омлет со сливочным сыром и тунцом. Это фантастика. Очень легко делается. Берем пять яиц, добавляем сливки, щепотку соли и взбиваем. Тоненьким слоем выливаем на среднюю сковородку с антипригарным покрытием. И даже его не переворачиваем, он просто скрепится. Готовим на медленном огне, — рассказал Белькович.

Шоумен подчеркнул, что тунец следует перетереть вилкой по волокнам, добавить сливочный сыр, залить соусом из банки из-под тунца и перемешать.

Снимаем с огня омлет и тонким слоем намазываем начинку из тунца. Заворачиваем в рулетик, украшаем черри-помидорами, петрушкой и добавляем чуть-чуть масло из-под тунца. Можно добавить пару тостов. Это самый прекрасный завтрак. Стакан апельсинового сока и цветочек в вазочку. И ваша половинка будет любить вас еще больше. Это будет прекрасный подарок на 8 Марта, — подытожил Белькович.

Ранее стало известно, что букет цветов, уютный домашний вечер и неожиданный сюрприз возглавили топ-3 самых популярных подарков в Международный женский день. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной компанией «Нетология», результаты которого имеются в распоряжении NEWS.ru.

При этом женщины также хотели бы получить 8 Марта книгу (41%), абонемент на занятия спортом, творчеством, танцами (41%), что-то из виш-листа (39%), сертификат на продукцию любимого бренда (37%).