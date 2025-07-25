Неубиваемые красавцы: эти цветы сажаю и забываю — уход не нужен

Мечтаете о цветущем саде, но нет времени на уход? Существуют удивительные растения, которые будут радовать цветами все лето, практически не требуя внимания. Эти неприхотливые виды переносят засуху, не нуждаются в подкормках и устойчивы к болезням.

Бархатцы цветут с июня до заморозков, отпугивая вредителей своим ароматом. Настурция не только красива, но и съедобна — ее листья добавляют в салаты. Портулак прекрасно растет на бедных почвах и не боится солнца. Эшшольция с ее нежными цветами самосеется год за годом. Многолетняя рудбекия «Золотой шар» создает пышные желтые кусты без всякого ухода. Достаточно посадить эти растения один раз — и они будут цвести годами, довольствуясь только дождевой водой.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено сажать на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.