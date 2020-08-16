Несколько журналистов из пула Мишустина заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cbb84b06-dffe-11ea-a797-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Несколько журналистов, сопровождающих премьер-министра РФ Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, после тестирования на COVID-19 получили положительные результаты, следует из сообщения пресс-службы правительства.

Как заявил пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков, коллеги были оперативно изолированы. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей. Беляков также уточнил, что на графике рабочей поездки председателя правительства это никак не скажется.

Известно, что журналистская делегация Мишустина уже несколько раз сдавала тесты на COVID-19. Первый был сделан ещё в Москве, далее анализ сдавался почти каждый день поездки, уточняет ТАСС.

Рабочая поездка Мишустина началась в четверг, 13 августа. Она должна завершиться 18 августа. На сегодняшний день премьер-министр уже посетил Чукотку и Камчатку, в планах находятся Магаданская и Амурская области.

Ранее NEWS.ru писал, что анализы на наличие коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства России Юрием Трутневым накануне рабочей поездки на Дальний Восток, дали положительный результат.