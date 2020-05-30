Нескольких человек задержали за пикет у здания МВД на Петровке

https://static.news.ru/photo/77a5db5e-a260-11ea-8d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCiWMFQCGvwGSc8QWHOqcQhw

Полиция задержала нескольких человек у здания МВД на Петровке за пикет в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара.

У здания ГУ МВД по Москве на Петровке задержали не менее четырех пикетчиков, протестовавших против ареста Азара, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее, 29 мая, на Петровке задержали во время работы заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и ведущего радиостанции Александра Плющева.

После этого Союз журналистов России обратился в центральный аппарат МВД с жалобой на превышение полномочий сотрудниками полиции, которые задержали журналистов с пресс-картами.

Также главред «Медиазоны» Сергей Смирнов рассказал, что его задержали за несколько секунд пикета, заявив, что «нельзя проводить уличные мероприятия».

Журналисты устроили пикет из-за того, что полицейские задержали их коллегу из «Новой газеты» Илью Азара, который, в свою очередь, выразил протест в поддержку арестованного создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Как ранее писал NEWS.ru, Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, которых ранее задержали за одиночные пикеты в поддержку арестованного коллеги Ильи Азара, отпустили без составления протоколов.