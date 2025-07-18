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18 июля 2025 в 11:14

Нереально вкусные фрикадельки с сыром в томатном соусе — попробуй так!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фрикадельки с сыром в томатном соусе — простой способ разнообразить классическое горячее, добавив всего один неожиданный ингредиент. Приготовление занимает всего на минуту дольше, чем обычные фрикадельки, а результат приятно удивит своей сочностью и ароматом.

Главное в рецепте — выбрать правильный сыр. Для этого блюда подойдут только рассольные сыры — например, фета или похожие по текстуре сорта, которые не плавятся и не тянутся при термообработке. Если у вас есть аналогичный сыр из вашего региона, смело используйте его. Вкус от этого только выиграет. Щедро приправьте фарш любимыми сухими травами — мята, базилик, орегано или прованские травы отлично подойдут.

Ингредиенты

  • Мясной фарш (свинина с говядиной) — 400 г
  • Рассольный сыр (фета или аналог) — 100 г
  • Томатный сок — 500 мл
  • Сухие травы, соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 °С.
  2. Крупно порубите рассольный сыр и добавьте в фарш.
  3. Приправьте фарш сухими травами, солью и перцем, тщательно перемешайте.
  4. Вылейте томатный сок в огнеупорную форму.
  5. Сформируйте фрикадельки с сыром и уложите их в томатный сок.
  6. Запекайте в духовке с циркуляцией воздуха 30–35 минут до золотистой корочки.

Это блюдо просто приготовить, и оно станет отличным вариантом для семейного ужина, когда хочется чего-то нового и вкусного без лишних хлопот. Попробуйте и убедитесь, как легко удивить домашних!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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