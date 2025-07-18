Нереально вкусные фрикадельки с сыром в томатном соусе — попробуй так!

Фрикадельки с сыром в томатном соусе — простой способ разнообразить классическое горячее, добавив всего один неожиданный ингредиент. Приготовление занимает всего на минуту дольше, чем обычные фрикадельки, а результат приятно удивит своей сочностью и ароматом.
Главное в рецепте — выбрать правильный сыр. Для этого блюда подойдут только рассольные сыры — например, фета или похожие по текстуре сорта, которые не плавятся и не тянутся при термообработке. Если у вас есть аналогичный сыр из вашего региона, смело используйте его. Вкус от этого только выиграет. Щедро приправьте фарш любимыми сухими травами — мята, базилик, орегано или прованские травы отлично подойдут.
Ингредиенты
- Мясной фарш (свинина с говядиной) — 400 г
- Рассольный сыр (фета или аналог) — 100 г
- Томатный сок — 500 мл
- Сухие травы, соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Разогрейте духовку до 200 °С.
- Крупно порубите рассольный сыр и добавьте в фарш.
- Приправьте фарш сухими травами, солью и перцем, тщательно перемешайте.
- Вылейте томатный сок в огнеупорную форму.
- Сформируйте фрикадельки с сыром и уложите их в томатный сок.
- Запекайте в духовке с циркуляцией воздуха 30–35 минут до золотистой корочки.
Это блюдо просто приготовить, и оно станет отличным вариантом для семейного ужина, когда хочется чего-то нового и вкусного без лишних хлопот. Попробуйте и убедитесь, как легко удивить домашних!
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