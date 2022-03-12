«Нереальная ненависть»: Навка высказалась после введения против неё санкций

«Нереальная ненависть»: Навка высказалась после введения против неё санкцийНавка заявила о «нереальной ненависти» в свой адрес в соцсетях, но прощает всех
Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, написала на своей странице в Instagram, что прощает тех пользователей социальных сетей, которые в последнее время критикуют её семью и страну в целом. Она отметила, что такие люди ищут виноватых там, где их нет, и выразила надежду, что в их душу придёт мир.
В последнее время я читаю огромное количество нереальной ненависти в свой адрес, моей семьи, соотечественников и всей страны в целом. Я хочу сказать этим людям одно: мне искренне их жаль, они ищут виноватых там, где их нет. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придёт осознание, в сердце покой, а в душу мир, — отметила Навка.
Ранее США ввели санкции против семьи Пескова — олимпийской чемпионки по фигурному катанию Навки и их взрослых детей — Николая и Елизаветы. Включение в санкционный список предусматривает заморозку активов в Соединённых Штатах и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.
Ранее Вашингтон принял санкции против Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. Согласно
Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что гордится быть русским. Он призвал россиян ходить с высоко поднятой головой.