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«Русские, идите с поднятой головой»: Плющенко о гордости за страну

Евгений Плющенко заявил, что он гордится быть русским
14:09, 07 марта 2022
«Русские, идите с поднятой головой»: Плющенко о гордости за страну Евгений Плющенко Фото: АГН «Москва»
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он гордится быть русским. На своей странице в Instagram он призвал россиян ходить с поднятой головой.

Меня зовут Евгений Плющенко! Я русский! Я горжусь тем, что я русский! <...> Русские, идите с поднятой головой во всём мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы русские!написал Евгений Плющенко.

Ранее сообщалось, что российский экс-фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своём Instagram заявил, что решение спортивных чиновников об отстранении российских представителей от соревнований является несправедливым и противоречит базовым принципам олимпийского сообщества. Он добавил, что выступает за мир и доверяет президенту России Владимиру Путину.

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