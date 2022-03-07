«Русские, идите с поднятой головой»: Плющенко о гордости за страну

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Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказал мнение об отстранении всех коллег-соотечественников от международных турниров. Он счёл это решение неверным. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

Раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было...