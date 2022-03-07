«Русские, идите с поднятой головой»: Плющенко о гордости за страну
Евгений Плющенко заявил, что он гордится быть русским
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
14:09, 07 марта 2022
Евгений ПлющенкоФото: АГН «Москва»
Читайте нас в Google Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он гордится быть русским. На своей странице в Instagram он призвал россиян ходить с поднятой головой.
Меня зовут Евгений Плющенко! Я русский! Я горжусь тем, что я русский! <...> Русские, идите с поднятой головой во всём мире и не стесняйтесь, а гордитесь, что вы русские! — написал Евгений Плющенко.
Ранее сообщалось, что российский экс-фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своём Instagram заявил, что решение спортивных чиновников об отстранении российских представителей от соревнований является несправедливым и противоречит базовым принципам олимпийского сообщества. Он добавил, что выступает за мир и доверяет президенту России Владимиру Путину.