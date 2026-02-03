Немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — проще шарлотки! Хрустящие, с корицей и миндалем. Идеальный десерт за 20 минут

Это блюдо берет знакомую всем яблочно-коричную начинку, но вместо тяжелого бисквитного или песочного теста предлагает легкую, воздушную, маслянистую упаковку. Каждый конвертик — это персональный мини-пирог с идеальным соотношением начинки и теста.

Для конвертиков беру 500 граммов готового размороженного слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого). Раскатываю его в прямоугольный пласт толщиной около 3-4 мм и разрезаю на квадраты со стороной примерно 10 см. Три кисло-сладких яблока (например, сорта гренни смит) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю очень мелкими кубиками. Смешиваю яблоки с 2 столовыми ложками сахара и 1 чайной ложкой молотой корицы. На центр каждого квадрата из теста выкладываю 1-1,5 столовые ложки яблочной начинки. Смазываю края квадрата водой или взбитым яйцом. Соединяю два противоположных угла, формируя треугольный конвертик, и хорошо защипываю края вилкой, чтобы начинка не вытекла. Выкладываю конвертики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Взбиваю один яичный желток с чайной ложкой воды и смазываю им верх конвертиков для золотистой корочки. Посыпаю сверху 50 граммами измельченного миндаля (можно лепестками или мелкой стружкой). Ставлю в разогретую до 200°C духовку на 15-20 минут, пока конвертики не поднимутся и не станут равномерно золотисто-коричневыми. Достаю, даю немного остыть. Подаю теплыми, при желании с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

