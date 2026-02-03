Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:36

Немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — проще шарлотки! Хрустящие, с корицей и миндалем. Идеальный десерт за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо берет знакомую всем яблочно-коричную начинку, но вместо тяжелого бисквитного или песочного теста предлагает легкую, воздушную, маслянистую упаковку. Каждый конвертик — это персональный мини-пирог с идеальным соотношением начинки и теста.

Для конвертиков беру 500 граммов готового размороженного слоеного теста (дрожжевого или бездрожжевого). Раскатываю его в прямоугольный пласт толщиной около 3-4 мм и разрезаю на квадраты со стороной примерно 10 см. Три кисло-сладких яблока (например, сорта гренни смит) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю очень мелкими кубиками. Смешиваю яблоки с 2 столовыми ложками сахара и 1 чайной ложкой молотой корицы. На центр каждого квадрата из теста выкладываю 1-1,5 столовые ложки яблочной начинки. Смазываю края квадрата водой или взбитым яйцом. Соединяю два противоположных угла, формируя треугольный конвертик, и хорошо защипываю края вилкой, чтобы начинка не вытекла. Выкладываю конвертики на противень, застеленный бумагой для выпечки. Взбиваю один яичный желток с чайной ложкой воды и смазываю им верх конвертиков для золотистой корочки. Посыпаю сверху 50 граммами измельченного миндаля (можно лепестками или мелкой стружкой). Ставлю в разогретую до 200°C духовку на 15-20 минут, пока конвертики не поднимутся и не станут равномерно золотисто-коричневыми. Достаю, даю немного остыть. Подаю теплыми, при желании с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество
Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Общество
Рассол от горошка выливать перестала — нашла ему идеальное применение: мой гениальный лайфхак
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Общество
Вместо бургеров и шаурмы: пита — новая любовь. Кармашки с картошкой и ветчиной — просто и вкусно
Эклер в виде рулета для ленивых хозяек: эффектный десерт с инжиром и нежным кремом, который легко приготовить дома
Общество
Эклер в виде рулета для ленивых хозяек: эффектный десерт с инжиром и нежным кремом, который легко приготовить дома
Мягкие творожные булочки без лишней возни: домашний рецепт с корицей, который выручает и к завтраку, и к чаю
Общество
Мягкие творожные булочки без лишней возни: домашний рецепт с корицей, который выручает и к завтраку, и к чаю
еда
рецепты
выпечка
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.