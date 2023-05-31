«Некуда обратиться»: раскрыта причина диспансеризации в новых регионах Депутат ГД Леонов: диспансеризации в новых регионах должна выявить запущенные заболевания жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диспансеризация в новых регионах призвана провести мониторинг состояния здоровья людей, многие из которых долгое время не обращались за медицинской помощью, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он добавил, что по результатам исследований пациентов могут направить в крупные медцентры.

Сейчас нужно провести мониторинг состояния здоровья населения. Многие из людей, уже граждан РФ, не обращались за медпомощью долгое время, им некуда было обратиться. Заболевания могут находиться в запущенных стадиях, это важно проверить в период диспансеризации. <...> Если будут выявлены заболевания, требующие высококвалифицированной медицинской помощи, пациенты будут направлены на лечение в серьезные медклиники, в том числе в Москву и другие регионы, — сказал Леонов.

Он добавил, что в сельской местности для проведения диспансеризации используются автопоезда — ряд диагностических лабораторий на колесах, где можно сделать рентген, а также есть кабинеты профильных специалистов: гинеколога, терапевта, хирурга, лор-врачей.

Леонов уточнил, что московские специалисты вряд ли примут участие в акции, так как диспансеризация не предполагает участия высококвалифицированных специалистов, потому что направлена на скрининг самых распространенных заболеваний. При этом, по его словам, в Луганске и Донецке отличные врачи и хорошие медицинские научные школы.

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил о необходимости проведения медицинского обследование взрослого населения Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Всего в новых регионах на данный момент диспансеризацию прошли более 300 тысяч детей.