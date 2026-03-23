Некоторым россиянам разрешат искать в Сети экстремистские материалы

Минцифры РФ подготовило поправки в законодательство, которые позволят ученым и правоохранителям легально искать экстремистские материалы в интернете, сообщает издание Readovka. Исключение из общих запретов планируется сделать для тех, кто анализирует такие тексты в научных, правотворческих или антиэкстремистских целях.

Сейчас процесс идентификации запрещенного контента формально подпадает под признаки административного правонарушения, что создает серьезные юридические препятствия для профильных специалистов и профильных государственных структур.

Нововведения призваны устранить правовую коллизию, в которой оказались в том числе добровольные «кибердружины». Эти волонтерские объединения занимаются мониторингом Сети и сообщают о нарушениях в госслужбы, однако фактически рискуют сами понести наказание за обнаружение экстремистских материалов. По мнению экспертов, принятие законопроекта позволит исследователям и активистам работать в рамках закона, не опасаясь преследования за выполнение своих профессиональных и общественных задач по обеспечению безопасности в цифровом пространстве.

