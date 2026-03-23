Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 09:56

Некоторым россиянам разрешат искать в Сети экстремистские материалы

Ученым и силовикам разрешат искать экстремистские материалы в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Минцифры РФ подготовило поправки в законодательство, которые позволят ученым и правоохранителям легально искать экстремистские материалы в интернете, сообщает издание Readovka. Исключение из общих запретов планируется сделать для тех, кто анализирует такие тексты в научных, правотворческих или антиэкстремистских целях.

Сейчас процесс идентификации запрещенного контента формально подпадает под признаки административного правонарушения, что создает серьезные юридические препятствия для профильных специалистов и профильных государственных структур.

Нововведения призваны устранить правовую коллизию, в которой оказались в том числе добровольные «кибердружины». Эти волонтерские объединения занимаются мониторингом Сети и сообщают о нарушениях в госслужбы, однако фактически рискуют сами понести наказание за обнаружение экстремистских материалов. По мнению экспертов, принятие законопроекта позволит исследователям и активистам работать в рамках закона, не опасаясь преследования за выполнение своих профессиональных и общественных задач по обеспечению безопасности в цифровом пространстве.

Ранее Таганский суд назначил компании Apple Distribution International Ltd. сразу несколько штрафов по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных ценностей. Решение было принято в связи с распространением документальных фильмов о гомосексуализме (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) через сервис Apple TV+.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.