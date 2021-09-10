Нехватка мигрантов повысила цены застройщиков

Из-за того, что на стройках не хватает мигрантов, застройщики повышают цены. Сейчас в Москве не хватает около 200 тысяч трудовых мигрантов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов для газеты «Известия».

Сегодня Москве не хватает порядка 200 тысяч мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться. Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растёт стоимость их услуг, — сказал Ефимов.

Он добавил, что во время пандемии стоимость жилья повысилась и фактически догнала инфляцию предыдущих лет. Рост цен теперь должен прекратиться.

Ранее сообщалось, что для работы на российских стройках планируется ввоз мигрантов на чартерных поездах.

Также стало известно, что МВД России начнёт выдавать трудовым мигрантам пластиковые карты с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования.