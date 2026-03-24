24 марта 2026 в 00:24

Небензя назвал число пострадавших от атак ВСУ мирных россиян

Небензя: с февраля 2022 года от атак ВСУ пострадали минимум 27,5 тыс. россиян

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
Не менее 27,5 тыс. мирных жителей РФ пострадали от атак ВСУ с февраля 2022 года, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, в одной только Белгородской области погибло 467 человек, из них 23 ребенка.

Более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения были разрушены только в одной Белгородской области. И в одной только Белгородской области погибло 467 человек, из них 23 ребенка, — сказал Небензя.

Он отметил, что с 9 по 15 марта от обстрелов ВСУ пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе шестеро детей, убиты 37. По гражданским объектам выпущено почти 3,5 тыс. боеприпасов.

Ранее Небензя заявил, что Украина реакцией на попадание по гражданским объектам в Брянске в очередной раз показала свой цинизм. Он указал на прямое участие стран НАТО в исполнении атаки, так как удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow. Вину за гибель гражданского населения дипломат возложил на Владимира Зеленского.

До этого доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев указал, что в ответ на атаку ВСУ по Брянску ВС РФ необходимо поражать важнейшие для Украины логистические объекты — дороги, порты и железнодорожные узлы, через которые доставляется западное оружие и боеприпасы для Киева.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

