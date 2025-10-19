Не ждите весны, сейте сейчас: этот цветок превратит ваш сад в пышный ковер уже к лету

Не ждите весны, сейте сейчас! Этот цветок превратит ваш сад в пышный ковер уже к лету. Весной вы получите крепкие закаленные всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики с ажурной сизой листвой, а в июне покроются цветами.

Если вы хотите следующим летом наслаждаться невероятно пышными и яркими клумбами, посейте в ноябре эшшольцию — этот удивительный цветок идеально подходит для подзимнего посева. Когда температура стабильно опустится до 0–2 °C и почва немного подмерзнет, посейте семена поверхностно на подготовленное место, слегка присыпьте землей и не поливайте — природа сделает все сама.

Уже с июня эшшольция покроется множеством ярких шелковистых цветов — оранжевых, желтых, розовых или кремовых, напоминающих трепетные крылья бабочек. Этот однолетник не боится засухи, цветет все лето без перерыва и не требует особого ухода.

