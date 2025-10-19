Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 03:46

Не ждите весны, сейте сейчас: этот цветок превратит ваш сад в пышный ковер уже к лету

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Не ждите весны, сейте сейчас! Этот цветок превратит ваш сад в пышный ковер уже к лету. Весной вы получите крепкие закаленные всходы, которые быстро превратятся в пышные кустики с ажурной сизой листвой, а в июне покроются цветами.

Если вы хотите следующим летом наслаждаться невероятно пышными и яркими клумбами, посейте в ноябре эшшольцию — этот удивительный цветок идеально подходит для подзимнего посева. Когда температура стабильно опустится до 0–2 °C и почва немного подмерзнет, посейте семена поверхностно на подготовленное место, слегка присыпьте землей и не поливайте — природа сделает все сама.

Уже с июня эшшольция покроется множеством ярких шелковистых цветов — оранжевых, желтых, розовых или кремовых, напоминающих трепетные крылья бабочек. Этот однолетник не боится засухи, цветет все лето без перерыва и не требует особого ухода.

Ранее был назван цветок, который можно сеять весь октябрь: не боится внезапного снега и ночных заморозков.

Читайте также
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
Общество
Клумбы будут покрыты десятком пурпурных шаров — этот яркий и необычный многолетник радует до снега!
Превратила пакетик семян в роскошную клумбу. Весь сад в розовом кружеве с весны и до снега. Многолетник-находка
Общество
Превратила пакетик семян в роскошную клумбу. Весь сад в розовом кружеве с весны и до снега. Многолетник-находка
Хватит нянчиться с капризными цветами. Этот многолетник переживет летнюю засуху и зимние морозы
Общество
Хватит нянчиться с капризными цветами. Этот многолетник переживет летнюю засуху и зимние морозы
Сеешь в октябре — любуешься все лето: этот цветок из семечка вырастет в пышную клумбу
Общество
Сеешь в октябре — любуешься все лето: этот цветок из семечка вырастет в пышную клумбу
Мечта дачника сбылась: кинул семена и уехал с огорода — этот цветок прорастет сам
Общество
Мечта дачника сбылась: кинул семена и уехал с огорода — этот цветок прорастет сам
цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
SHOT сообщил о взрывах в небе над российским городом
Встреча Трампа с Ким Чен Ыном оказалась под большим вопросом
Российские дроны лишили ВСУ воздушного снабжения
Умер бас-гитарист Limp Bizkit Сэм Риверс: причина, что известно
Главная роль, здоровье, репетиции: как сейчас живет Михаил Ефремов
Поддержка НАТО и ЕС конфликта на Украине получила резкую оценку
Россиян и белорусов не допустили до выборов в Прибалтике
Два крупных российских города закрыли небо для самолетов
Стало известно, до какого срока продлили дачную амнистию в России
Фтор: чем опасен, в какой еде больше всего, где подвох. Ликбез от врача
Россиян будут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств
Визит Зеленского в Белый дом завершился унизительным финалом
В РАНХиГС озвучили, как россияне могут увеличить пенсию
В Госдуме решили добавить солнца в рабочие дни
ХАМАС уличило Израиль в нарушении соглашения
Дебют в кино, суды и долги, скандал из-за СВО: где сейчас Zivert
Немцы мечтают лишить украинских беженцев гражданских пособий
«Кранты»: в Киеве предсказали судьбу Зеленского
Стало известно, на кого возлагаются надежды по миротворческим силам в Газе
Лобовое стекло Boeing 737 MAX разбилось на высоте 11 тысяч метров
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.