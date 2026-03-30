Не ждите мая: посадите эти овощи в теплице в апреле — соберете урожай через месяц

Апрель — время, когда неотапливаемая теплица начинает работать на полную мощность, позволяя получить первый урожай задолго до высадки томатов и перцев.

В этом месяце смело сейте холодостойкие культуры, которые не боятся ночных заморозков и быстро радуют всходами. Король апрельских посевов — редис: скороспелые сорта («18 дней», «Французский завтрак») созревают через 20-30 дней. Листовые салаты, шпинат и руккола отлично чувствуют себя в прохладном грунте, давая сочную зелень уже через 3-4 недели.

Зеленные культуры — укроп, петрушка, кинза — также входят в список приоритетных. Для раннего урожая можно посеять морковь (сорта «Амстердамская», «Парижская каротель») и свеклу. Лук на перо из севка или луковиц даст быструю зелень. Ближе к концу месяца, когда почва прогреется, в теплицу высевают огурцы (гибриды «Герман», «Кураж»).

Посадите эти овощи в теплице в апреле, не ждите мая, — соберете урожай к майским праздникам. Важно: перед посевом пролейте грядки горячей водой, чтобы «разбудить» землю, а после посадки накройте посевы агроволокном или пленкой для сохранения тепла.

