30 марта 2026 в 21:15

Не ждите мая: посадите эти овощи в теплице в апреле — соберете урожай через месяц

Фото: D-NEWS.ru
Апрель — время, когда неотапливаемая теплица начинает работать на полную мощность, позволяя получить первый урожай задолго до высадки томатов и перцев.

В этом месяце смело сейте холодостойкие культуры, которые не боятся ночных заморозков и быстро радуют всходами. Король апрельских посевов — редис: скороспелые сорта («18 дней», «Французский завтрак») созревают через 20-30 дней. Листовые салаты, шпинат и руккола отлично чувствуют себя в прохладном грунте, давая сочную зелень уже через 3-4 недели.

Зеленные культуры — укроп, петрушка, кинза — также входят в список приоритетных. Для раннего урожая можно посеять морковь (сорта «Амстердамская», «Парижская каротель») и свеклу. Лук на перо из севка или луковиц даст быструю зелень. Ближе к концу месяца, когда почва прогреется, в теплицу высевают огурцы (гибриды «Герман», «Кураж»).

Посадите эти овощи в теплице в апреле, не ждите мая, — соберете урожай к майским праздникам. Важно: перед посевом пролейте грядки горячей водой, чтобы «разбудить» землю, а после посадки накройте посевы агроволокном или пленкой для сохранения тепла.

Ранее сообщалось, чем обработать теплицу, чтобы не было фитофторы и мучнистой росы.

Проверено редакцией
Не пропустите сроки: томаты, кабачки, огурцы и капуста — что и когда сажать в апреле
Этим вы убиваете урожай: все об избыточном внесении удобрений и потере плодов
Выращиваем батат в средней полосе: будете собирать по 3 кг с куста даже в Подмосковье
10 раннеспелых сортов помидоров для нетерпеливых дачников
Перекись для рассады — лить или нет: преимущества и обратная сторона такого удобрения
Дарья Иванова
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
