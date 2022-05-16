Не всё так однозначно: как приток беженцев изменит высшее образование В России появится новая категория студентов-льготников — это вынужденные переселенцы с Украины и дети ветеранов СВО

Студенты в аудитории / Фото shutterstock.com

Беженцы с Украины, а также из ЛДНР в нынешнем году будут поступать в российские вузы. Власти РФ предоставили для этого максимально льготные условия — фактически молодые люди, покинувшие свою страну из-за боевых действий, смогут стать студентами по облегчённой процедуре. Откуда возьмутся дополнительные бюджетные места, не будут ли по этой причине дискриминированы россияне, а также то, заинтересованы ли сами вузы в притоке студентов, выяснял NEWS.ru.

Вне конкуренции

Нынешняя приёмная кампания для отечественных вузов — особая. Как сообщили в Министерстве образования и науки, абитуриентов из ЛНР и ДНР, Украины примут в российские вузы на первый курс по правительственной квоте для иностранных граждан. По информации ведомства, в 2022–2023 учебном году по этой квоте предусмотрено 23 тысячи мест — это на пять тысяч больше, чем было ранее.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, уточнил: выпускники школ из ДНР и ЛНР получат особые условия сдачи итоговых экзаменов в 2022 году. Они смогут выбрать между «традиционными экзаменами» и единым государственным экзаменом.

Школьники перед началом проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Источники сразу в двух крупных российских вузах сообщили NEWS.ru, что университеты уже получили негласную команду — принимать без каких-либо проволочек украинских беженцев и ни в коем случае не чинить им дополнительных препон.

Фактически спущена команда — не третировать ребят, а принять их без лишних разговоров на первый курс. Насколько можно понять, это политическое решение руководства страны, поэтому вопрос реальных знаний абитуриентов в данной ситуации отходит на второй план, — пояснил один из собеседников издания.

Отчасти схожая история складывается и с детьми участников специальной операции. В начале мая глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине получат право поступать в российские университеты по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10 процентов от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

Эксперт в сфере образования кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн в разговоре с NEWS.ru указал на то, что поступление в вузы должно проходить на основе принципа честной конкуренции.

В данном случае этот принцип нарушается. И люди получают право учиться не потому, что у них лучшие академические результаты, а потому, что они оказались в определённых социальных условиях, которые к академическим результатам отношения не имеют. И если эту проблему можно решить, добавив дополнительные учебные места и тем самым не ущемив никого, то со второй проблемой всё сложнее, — пояснил он.

По его словам, в такой ситуации подразумевается, что «кто угодно может учиться на кого угодно», а личные способности, знания, умения и навыки попросту игнорируются.

Возникает вопрос: как будут учить и как будут учиться люди без соответствующей базовой подготовки? Это создаст огромную проблему как для самих этих студентов, так и для преподавателей. В итоге уровень подготовки таких людей будет существенно ниже того, который требуется на рынке труда, — указал Эрштейн.

Студенты в аудитории shutterstock.com

Он также отметил и другую проблему — социального неравенства. Так, отметил эксперт, те, кто не является детьми участников специальной операции или беженцами, должны будут пройти более серьёзные испытания, чем те, кто является таковыми:

Это вызовет скрытое недовольство, и есть риск, что такие студенты вряд ли будут приняты в студенческую среду и смогут адекватно к ней адаптироваться. Тут и до раскола внутри вузов недалеко.

Однако и на этом проблемы ещё не заканчиваются. В экспертном сообществе уже говорят о новых рисках, которые сопровождают благородную, казалось бы, инициативу.

Абитуриенты без знаний

Доктор технических наук, профессор, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый утверждает, что активно распространяемые слухи о том, что абитуриенты из ДНР и ЛНР якобы лишат бюджетных мест россиян, на самом деле не соответствуют действительности.

В беседе с NEWS.ru он подтвердил, что украинские беженцы поступают по специальной правительственной льготе для иностранных граждан, которая в этом году заметно расширилась.

Однако профессор признал, что поступить при помощи ЕГЭ большинство беженцев вряд ли смогут, потому как у многих «особых знаний нет».

Это проблема номер один. Но есть и проблема номер два — как их обучать? Мало того что многие из этих абитуриентов не располагают необходимым уровнем знаний, так некоторые плохо владеют русским языком, поскольку учились в украинских школах. Третья проблема — самая серьёзная. Многие беженцы приедут, не имея с собой никаких документов, то есть даже установить, окончил ли человек школу, сколько классов и когда, подчас будет невозможно. То есть ситуация складывается примерно такая: приходит человек, говорит, что окончил школу, а реально проверить это невозможно, можно только поверить на слово, — пояснил Белый.

При этом он предположил, что с учётом политической ситуации вузы будут принимать всех беженцев без исключения. В то же время собеседник издания признал: вузы заинтересованы в притоке абитуриентов, поскольку увеличивается количество бюджетных мест, а за ними, в условиях подушевого финансирования, идут дополнительные бюджетные вливания.

Студенты на лекции Сергей Булкин/NEWS.ru

К слову, правительство России не первый год увеличивает число бюджетных мест в российских вузах. С одной стороны, это действительно даёт им больше средств на развитие, с другой — размывает качество образования из-за его массовости, утверждает в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник научно-исследовательского центра Башкирской академии государственной службы и управления Арсен Шаяхметов.

Для региональных вузов это подспорье — больше детей останутся в своих регионах, миграционный поток в федеральные центры будет не таким массовым. Однако качества системе образования это не добавит и высокотехнологичных рабочих мест в ближайшей перспективе (по завершении обучения) при нынешней ситуации в экономике не создаст, а значит, эффект разочарования будет двойным, — указал эксперт.

В вузовской среде указывают и на то, что в российские вузы стремятся трудоустроиться преподаватели, покинувшие Украину. Как рассказал NEWS.ru заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Дмитрий Назаров, преподаватели тоже приходят в вузы:

И тут проблем больше на порядок, чем с абитуриентами. Это вопросы и с миграционной службой, и с признанием документов об образовании и степенях, и просто с наличием документов, которые могли быть уничтожены. Весь этот комплекс вопросов абсолютно не решён.

Вместе с тем руководитель Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков заявил NEWS.ru, что приём украинских беженцев в российские вузы можно только приветствовать.

Вузы не должны столкнуться с какими-либо сложностями, ведь интересы российских абитуриентов никак не ущемят благодаря расширению правительственной квоты. Главный вопрос — в бюджетном финансировании. В данном случае оно обеспечено, — заявил Комков.

Студенты в аудитории Сергей Булкин/NEWS.ru

Он также отметил, что приток новых студентов пойдёт только на пользу, потому как в последние годы отечественные университеты, в том числе даже наиболее престижные, лишь недосчитывались студентов.

Ранее сообщалось, что более 1,3 млн человек с Украины и из Донбасса пересекли российскую границу с февраля 2022 года, в том числе 223 тысячи несовершеннолетних. Большинство прибывших в Россию — это граждане ДНР и ЛНР.