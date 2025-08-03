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03 августа 2025 в 04:21

Не трачу время на долгую готовку зимой! Рецепт закатки борща в банке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Борщ в банке — летний вкус зимой! Когда за окном метель, а так хочется ароматного наваристого борща, эта заготовка становится настоящим спасением! Все овощи сохраняют свой свежий вкус и полезные вещества, а вам зимой остаётся только сварить бульон и добавить содержимое банки. Готовится просто, а результат — как будто только что с грядки!

Сначала подготовим овощи: 1 кг свёклы, 500 г моркови и 500 г лука чистим и трём на крупной тёрке (свёклу можно нарезать соломкой). 1 кг помидоров пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере. 500 г капусты шинкуем, 300 г сладкого перца режем соломкой. В большом тазу смешиваем все овощи, добавляем 100 г соли, 100 г сахара, 200 мл растительного масла и 100 мл 9% уксуса. Тщательно перемешиваем и оставляем на 2 часа, чтобы овощи пустили сок.

Ставим смесь на средний огонь, доводим до кипения и варим 15 минут, постоянно помешивая. Пока варится, стерилизуем банки и крышки. Горячую массу разливаем по банкам, стараясь распределить овощи и сок равномерно. Закатываем стерильными крышками, переворачиваем вверх дном и укутываем одеялом до полного остывания. Хранить можно при комнатной температуре в тёмном месте.

Зимой варим мясной бульон, добавляем содержимое банки, доводим до кипения — и борщ готов! По желанию можно добавить свежую картошку и зелень. Аромат и вкус — как будто только что с летней грядки! Эта заготовка экономит массу времени и дарит кусочек лета посреди зимы. Попробуйте — и вы больше никогда не захотите готовить борщ по-другому!

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рецепты
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борщи
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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