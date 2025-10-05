Клуб «Валдай»
Не торопитесь прощаться с любимой скатертью: домашнее средство поможет избавиться даже от самых старых пятен

Наверняка в каждом доме есть любимая скатерть с застарелыми пятнами. Не торопитесь ее выбрасывать, ведь есть средство, которое справится даже с самыми стойкими загрязнениями.

Сначала приготовьте густую содовую пасту (2–3 ложки соды с водой) и нанесите на пятно. Затем полейте уксусом, и на ваших глазах произойдет химическая реакция, разрушающая загрязнения. Оставьте на 15–20 минут, после чего промойте и постирайте при температуре 30–40 градусов.

Для лучшего результата добавьте в ополаскиватель немного уксуса. Сушите скатерть на свежем воздухе, вдали от солнца. Этот метод безопасен для большинства тканей и эффективно удаляет пятна от вина, жира и кофе.

Ранее сообщалось, что, оказывается, привычная поваренная соль незаменима не только в кулинарии, но и эффективно помогает в борьбе за чистоту. Многие даже не подозревают, что простой солевой раствор может уничтожить даже самые стойкие загрязнения при мытье полов.

