10 октября 2025 в 16:15

Не сушите одежду на батареях: вот почему важно использовать сушилку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие привыкли сушить вещи на батареях ради экономии времени, но этот способ может привести к серьезным последствиям. В частных домах такая сушка заставляет котлы работать на повышенной мощности, увеличивая расходы на отопление.

В квартирах развешанные на батареях вещи повышают влажность, а это в свое время приводит к образованию конденсата и плесени. Не забывайте, что плесень опасна для здоровья.

Сам процесс сушки вреден для одежды, ведь высокая температура портит ткань, деформирует вещи и создает больше складок, из-за чего потом приходится дольше их гладить.

Специалисты рекомендуют использовать сушилку, которую можно поставить рядом с батареей. Так вещи высохнут быстрее, а вы избежите всех негативных последствий.

Ранее сообщалось, что застарелый жир и нагар на плите кажутся непобедимыми, заставляя тратить деньги на дорогую химию. На самом деле решение проблемы годами лежит на полке в любом магазине и стоит копейки.

советы
лайфхаки
одежда
домохозяйства
Валерия Мартынович
В. Мартынович
