15 сентября 2025 в 06:38

Не сравнивайте своего ребенка с другими — вот к чему приводит ошибка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сравнение детей кажется естественным, но на самом деле оно может приносить вред. Вместо мотивации ребенок чувствует давление и обиду, а родители — растущее недовольство. Такой подход не помогает развитию, а, наоборот, тормозит его.

Когда ребенку постоянно указывают, что кто-то учится лучше, бегает быстрее или ведет себя спокойнее, формируется неуверенность в себе. Вместо стремления развиваться он начинает бояться ошибок и избегать новых задач. Намного полезнее замечать сильные стороны именно своего ребенка, подчеркивать его успехи и показывать, что развитие у каждого идет в своем темпе. Поддержка и вера родителей дают больше, чем любая критика.

Если хочется помочь, лучше вместе ставить маленькие цели, радоваться даже небольшим достижениям и обсуждать ошибки без осуждения. Так ребенок вырастет уверенным в себе и с желанием пробовать новое.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.

