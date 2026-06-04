Не спешите косить одуванчики: простой способ защитить капусту без химии

Многие дачники без жалости убирают одуванчики с участка, считая их бесполезным сорняком. Но эти яркие цветы могут стать настоящими помощниками для капусты и заметно сократить количество тли без химических средств.

Секрет прост: одуванчики привлекают божьих коровок и златоглазок. Эти полезные насекомые появляются на участке раньше остальных и активно питаются тлей. Пока капуста только набирает силу, хищники успевают размножиться рядом с цветущими растениями. Когда вредители перебираются на грядки, у огородника уже есть естественная защита.

Есть и еще одна хитрость. Тля часто сначала селится именно на одуванчиках, а не на капусте. Благодаря этому проще вовремя заметить проблему и быстро принять меры.

Достаточно оставить несколько кустов в метре от грядок, а после цветения срезать головки, чтобы семена не разлетались по всему участку.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что тли на капусте стало намного меньше. Она советует также чаще осматривать нижние листья растений и не загущать посадки — так вредители распространяются гораздо медленнее.

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