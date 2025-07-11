Не «шубой» единой: салат с печенью, свеклой и щепоткой интриги

Свекла давно прописалась у нас дома, но скучать ей я не даю — то котлетки, то салаты. И вот любимый вариант: яркий, сытный и совсем не банальный салат с куриной печенью и орехами.

Ингредиенты:

свекла — 2 шт.;

куриная печень — 250 г;

лук — 2 шт.;

грецкие орехи — 50 г;

майонез — 3 ст. л.;

масло подсолнечное — 3 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Свеклу отвариваю, остужаю и натираю, лук обжариваю до мягкости. Печень жарю отдельно, потом соединяю с луком и еще немного томлю. Все остужаю и смешиваю со свеклой, добавляю майонез, соль, перец — перемешиваю. Перед подачей посыпаю орешками, и вот он — салат, который приятно удивит даже тех, кто «не дружит» со свеклой.

Кто бы мог подумать, что обычная газировка может превратить простые блины в кулинарный шедевр? Я сама не верила, пока не попробовала этот волшебный рецепт. Теперь это мой любимый способ порадовать семью нежными кружевными блинчиками!