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11 июля 2025 в 09:39

Не «шубой» единой: салат с печенью, свеклой и щепоткой интриги

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекла давно прописалась у нас дома, но скучать ей я не даю — то котлетки, то салаты. И вот любимый вариант: яркий, сытный и совсем не банальный салат с куриной печенью и орехами.

Ингредиенты:

  • свекла — 2 шт.;
  • куриная печень — 250 г;
  • лук — 2 шт.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • масло подсолнечное — 3 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Свеклу отвариваю, остужаю и натираю, лук обжариваю до мягкости. Печень жарю отдельно, потом соединяю с луком и еще немного томлю. Все остужаю и смешиваю со свеклой, добавляю майонез, соль, перец — перемешиваю. Перед подачей посыпаю орешками, и вот он — салат, который приятно удивит даже тех, кто «не дружит» со свеклой.

Кто бы мог подумать, что обычная газировка может превратить простые блины в кулинарный шедевр? Я сама не верила, пока не попробовала этот волшебный рецепт. Теперь это мой любимый способ порадовать семью нежными кружевными блинчиками!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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