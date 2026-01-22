Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Не «Птичье молоко», а облачная нежность: суфле на агар-агаре и темный бисквит. Торт «Ангел» — тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Не «Птичье молоко», а облачная нежность: суфле на агар-агаре и темный бисквит. Торт «Ангел» — тает во рту. Это гениально просто и невероятно вкусно: легкий, воздушный десерт, который покорит даже тех, кто не любит слишком сладкое.

Получается обалденная вкуснятина: нежнейшее, пористое суфле с чистейшим ванильным вкусом, которое буквально растворяется на языке, и влажный, насыщенный шоколадный бисквит, создающий идеальный контраст.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита: 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 30 г какао, 1 ч. л. разрыхлителя. Для суфле: 500 мл молока, 3 яичных белка, 300 г сахара, 10 г агар-агара, 200 г сливочного масла, щепотка ванилина. Для бисквита взбейте яйца с сахаром, добавьте просеянную муку с какао и разрыхлителем. Выпеките корж в форме размером 22 см при 180 °C 25 минут. Остудите и разрежьте пополам. Для суфле смешайте в сотейнике 250 мл молока, сахар и агар-агар, доведите до кипения и варите 1–2 минуты. Белки взбейте в густую пену, тонкой струйкой влейте горячий сироп, не переставая взбивать, до плотной массы. Мягкое масло взбейте с ванилином и оставшимся молоком, соедините с белковой массой. Форму установите на корж, вылейте половину суфле, накройте вторым коржом и долейте оставшееся суфле. Уберите в холодильник на 4–5 часов для полного застывания. Аккуратно разберите форму, украсьте торт тертым шоколадом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

