«Не принимаем на веру»: в Кремле сомневаются в данных о здоровье Навального

https://static.news.ru/photo/9c252c4e-a0fe-11eb-b498-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Информация о «критическом» состоянии оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии, не является убедительной для Кремля. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о письме, которое подписало множество мировых знаменитостей — они просят российского лидера Владимира Путина оказать Навальному медицинскую помощь, поскольку он находится в критическом состоянии. Песков пояснил, что в функции Кремля не входит мониторинг состояния здоровья заключённых, а люди, поставившие подпись под письмом, едва ли представляют себе суть ситуации.

Честно говоря, не думаю, что большинство подписантов упомянутого письма вообще представляют себе, о чём и о ком идёт речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключённого, соответственно, не могу принять на веру утверждение о критическом состоянии, — разъяснил Песков.

16 апреля объявивший голодовку Навальный заявил, что ему пригрозили принудительным кормлением. Газета Le Monde опубликовала письмо, авторы которого уверяют, что у Навального наблюдаются признаки тяжёлого неврологического расстройства. Оно ведёт к постоянной боли в спине и потере чувствительности в конечностях.

На имя Путина было направлено письмо от лица мировых знаменитостей. Под ним подписались актёры Иэн Маккеллен, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, Бенедикт Камбербэтч, телеведущий Стивен Фрай, белорусская писательница Светлана Алексиевич, а также режиссёр Джей Джей Абрамс и другие деятели мировой культуры.

Кроме того, ситуация с Навальным остаётся неизменным объектом внимания с США. Там обеспокоены его возможной смертью в тюрьме — в этом случае, как заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, для России «будут последствия».