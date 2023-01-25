«Не преступление, но грех»: папа римский осудил законы против ЛГБТ Папа римский осудил законы против ЛГБТ

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск в интервью агентству Associated Press назвал законы, криминализирующие ЛГБТ, несправедливыми. Он процитировал катехизис католической церкви, напомнив, что гомосексуалов нужно принимать и уважать, они не должны подвергаться маргинализации и дискриминации.

Быть гомосексуалом — это не преступление, — сказал Франциск, отметив, что принадлежность к ЛГБТ-сообществу является грехом.

Папа римский предложил «сначала провести различие между грехом и преступлением» и напомнил, что отсутствие милосердия друг к другу также является грехом.

Он добавил, что католическая церковь может и должна работать над тем, чтобы положить конец подобным законам. Он добавил, что епископы, поддерживающие подобные законы, должны проявлять нежность, также как «бог относится к каждому из нас».

Ранее издание The Telegraph сообщило, что папа римский Франциск может быть свергнут согласно тайному плану сторонниками жесткой линии Ватикана. Противники понтифика критикуют его позицию по самым разным вопросам — от гомосексуализма и абортов до причастия для повторно вступивших в брак разведенных и безбрачия для священников.