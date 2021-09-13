«Не поступало жалоб на мигрантов»: депутат Госдумы об убийстве пенсионерки

Депутат Госдумы Сергей Пахомов, отвечающий за Сергиево-Посадский округ, в разговоре с NEWS.ru назвал Сергиево-Посадский район достаточно спокойной территорией. По его словам, жалоб на мигрантов в администрацию не поступало. 13 сентября недалеко от села Бужаниново был найден труп 67-летней пенсионерки. По подозрению в убийстве были задержаны двое мигрантов, уроженцы Таджикистана.

Политик назвал произошедшее ЧП единичным случаем.

Единичный случай Я разговаривал с главой, и мне сказали, что администрация не фиксировала жалоб, но это не значит, что их не было, например в органы правоохранительные, — заявил депутат.

По его словам, серьёзный конфликт был лишь 15 лет тогда, но тогда его урегулировали всех устраивавшими решениями.

Также Пахомов убеждён, что общежитие в селе Бужаниново, где проживали трудовые мигранты, будет закрыто. Политик напомнил, что подозреваемые в убийстве работали на стройке и не проживали в вэ этом здании.

Может быть проблема общежития не совсем имеет отношение к этому, но это тоже надо фиксировать. Но я могу сказать, что если у жителей есть по этому поводу существенное напряжение, мы это вчера видели и слышали, и если у них будет такое требование, то у меня нет сомнений, что общежитие будет закрыто, — сказал Пахомов.

выразил уверенность, что общежитие в селе Бужаниново под Сергиевым посадом, где проживают трудовые мигранты, будет закрыто. 13 сентября в лесополосе изнасиловали и убили пенсионерку. По подозрению задержаны двое мигрантов из Таджикистана.

Труп 67-летней женщины был найден в лесополосе недалеко от села Бужаниново. По горячим следам силовики задержали двоих подозреваемых.

После известии о преступлении жители села Бужаниново окружили общежитие, где проживали мигранты. Они потребовали закрыть общежитие, а также наказать убийц. В селе стало находиться небезопасно. Дошло даже до того, что мигранты стали приставать к детям и пытаться склонять их к сексуальным действиям, утверждают сельчане. Они намерены вечером 14 сентября провести собрание, на котором будет присутсовать глава городского округа.

Позже губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что сегодня общежитие для мигрантов закроется. Он добавил, что правоохранительные органы проверят все похожие места, которые беспокоят местных жителей.