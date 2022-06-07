Адвокат Венедиктова назвал подлинную причину оспаривания статуса иноагента Адвокат Венедиктова Ахильгов назвал причину оспаривания статуса иноагента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Венедиктов

Звездный адвокат Калой Ахильгов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал подачу бывшим главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) искового заявление на оспаривание присвоенного ему статуса иноагента. Юрист объяснил, в чем заключается подлинная причина подачи этого иска.

Задача даже не столько в самом оспаривании, а в том, что нужно достоверно понять причину, по которой тот или иной человек был внесен в список иноагентов, так как иногда выяснить данную информацию представляется возможным только при подаче иска и получении отзыва из Минюста, где указаны эти самые причины. А гадать о том, какие были причины, можно долго и бессмысленно, — заявил Ахильгов.

Также адвокат посетовал на то, что в современной истории России не было ни одного случая оспаривания подобного решения.

Суды по таким делам отказывают. Я не помню ни одного случая, чтобы суд удовлетворил исковое заявление и признал бы действия Минюста незаконными, — отметил Ахильгов.

Ранее журналист Юрий Дудь (внесён в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) подал в суд на Министерство юстиции РФ. Соответствующий иск зарегистрирован в Лефортовском суде Москвы.

До этого адвокат уфимского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) Сергей Жорин обжаловал в Замоскворецком суде Москвы решение Министерства юстиции о включении артиста в список иноагентов. По словам защитника, музыкант не участвует в политической деятельности России, в связи с чем «не может быть признан иноагентом».