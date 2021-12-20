«Не планируем»: Собянин о новых ограничениях в Москве

Вводить новые ограничения из-за COVID-19 в Москве на данный момент не планируется, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Он добавил, что всё будет зависеть от обстановки в городе, поскольку ситуация с коронавирусной инфекцией достаточно динамичная и плохо предсказуемая.

Пока того, что мы запланировали, что введено на сегодняшний [день], <...> дополнительных ограничений пока мы не планируем, всё будет зависеть от ситуации, которая будет развиваться. Пандемия [коронавируса], вы видите, что она такая, достаточно динамичная, волатильная и плохо предсказуемая, — заявил он.

Он также отметил, что по факту использования поддельных сертификатов переболевших и привившихся от ковида возбуждено с начала пандемии в Москве около 80 уголовных дел. Это ничтожно мало на фоне того, что в столице уже 7 млн человек имеют QR-коды.

Ранее Собянин заявил, что москвичи, которые переболели коронавирусом, смогут оформить новые QR-коды сроком cразу на 12 месяцев. При этом срок действия QR-кoдов, оформленных на основании отрицательных ПЦP-тестов, сокращается с трёх до двух календарных дней. Это связано с ожидаемым распространением более заразного «омикрон»-штамма коронавируса.