09 августа 2025 в 07:01

Не оладьи, а витаминная бомба: готовим панкейки с капустой и кабачком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Панкейки с капустой и кабачком — это не оладьи, а витаминная бомба для здоровья всей семьи! Они богаты клетчаткой, витаминами С и К, а также калием, что улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

Панкейки получаются с хрустящей корочкой и нежной сочной начинкой, где сладость кабачка идеально дополняется пикантностью капусты.

Для приготовления натрите 1 молодой кабачок (не чистя), мелко нашинкуйте 200 г белокочанной капусты, добавьте 2 яйца, 3 ст. л. муки, 1 измельченный зубчик чеснока, зелень, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте, выкладывайте ложкой на разогретую с маслом сковороду и жарьте до золотистой корочки 3–4 минуты с каждой стороны.

Подавайте со сметаной или греческим йогуртом — это беспроигрышный вариант для полезного завтрака или легкого ужина.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковые оладьи без муки.

Дарья Иванова
Д. Иванова
