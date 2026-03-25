Не мучайте растения, эти овощи нельзя сажать в теплицы: урожай будет обречен на провал

Не мучайте растения, эти овощи нельзя сажать в теплицы: урожай будет обречен на провал

Даже в самой ухоженной теплице некоторые овощи обречены на провал, и дело не в ваших руках, а в биологии растений.

Абсолютный антигерой для тепличных условий — кабачки и патиссоны. Им необходимы простор и активное опыление насекомыми, а в замкнутом пространстве завязи просто гниют, не дождавшись пчел.

Картофель в теплице — пустая трата места: ботва вымахает до небес, а клубней вы не дождетесь из-за перегрева почвы и отсутствия естественного перепада температур. Морковь и свекла в теплице вырастут «мышиными хвостиками» с жесткой ботвой и корявыми корнеплодами, так как им нужна глубокая, рыхлая грядка под открытым небом.

Капуста, особенно белокочанная, в теплице не завяжет кочаны — ей жизненно необходимы холодные росы и температурные качели. Не мучайте растения, все эти овощи нельзя сажать в теплице. Огурцы и томаты — единственные законные жители парников.

