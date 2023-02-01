«Не могу травить души»: Невзоров отреагировал на приговор суда Невзоров заявил, что не собирается глумиться над судом, заочно приговорившим его к 8 годам колонии

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Александр Невзоров

Журналист Александр Невзоров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не собирается комментировать свой приговор по делу о фейках о ВС России. Ранее стало известно, что его заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках. В беседе с RTVI он подчеркнул, что некоторые люди получают реальные сроки, а потому он не может «травить им души».

Я не хочу высмеивать этот суд или глумиться над ним. Находясь в безопасности, под защитой, я не могу травить души тем, кто реально сидит или садится, — сказал Невзоров.

1 февраля Басманный районный суд Москвы приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы заочно по делу о фейках о Вооруженных силах России. Прокурор требовал для журналиста девять лет колонии. Невзоров находится за пределами России.

В марте 2022 года СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооруженных силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине.

22 апреля Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов, а 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в Россию, сообщив, что считает преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.

В июне Невзоров и его супруга Лидия получили гражданство Украины.