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21 июля 2025 в 18:12

Не макарошки, а настоящая «Альфредо» — ужин ресторанного уровня без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Паста «Альфредо» с курицей и грибами — идеальный ужин в итальянском стиле. Нежное филе, ароматные шампиньоны и сливочный соус с зеленью — всё, что нужно для домашнего уюта. Готовится просто, а вкус получается ресторанный.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • шампиньоны — 250 г;
  • лук репчатый — 200 г;
  • сливки 20% — 500 мл;
  • паста феттучини — 250 г;
  • бульон — 0,5 кубика или 0,6 стакана;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • тимьян — 2 веточки;
  • базилик, петрушка — по небольшому пучку;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте куриное филе до легкой корочки, но не до полной готовности. Отложите.
  2. В той же сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте грибы. Влейте сливки, приправьте солью, перцем, положите зелень и тимьян.
  3. Верните курицу, добавьте бульон и измельченный чеснок. Уваривайте соус до легкого загустения.
  4. Пасту отварите до состояния аль денте, добавьте в сковороду с соусом и прогрейте 2 минуты. Подавайте горячей, посыпав зеленью.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
рецепты
паста
макароны
грибы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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