Не макарошки, а настоящая «Альфредо» — ужин ресторанного уровня без хлопот

Не макарошки, а настоящая «Альфредо» — ужин ресторанного уровня без хлопот

Паста «Альфредо» с курицей и грибами — идеальный ужин в итальянском стиле. Нежное филе, ароматные шампиньоны и сливочный соус с зеленью — всё, что нужно для домашнего уюта. Готовится просто, а вкус получается ресторанный.

Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

шампиньоны — 250 г;

лук репчатый — 200 г;

сливки 20% — 500 мл;

паста феттучини — 250 г;

бульон — 0,5 кубика или 0,6 стакана;

чеснок — 2–3 зубчика;

тимьян — 2 веточки;

базилик, петрушка — по небольшому пучку;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте куриное филе до легкой корочки, но не до полной готовности. Отложите. В той же сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте грибы. Влейте сливки, приправьте солью, перцем, положите зелень и тимьян. Верните курицу, добавьте бульон и измельченный чеснок. Уваривайте соус до легкого загустения. Пасту отварите до состояния аль денте, добавьте в сковороду с соусом и прогрейте 2 минуты. Подавайте горячей, посыпав зеленью.

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