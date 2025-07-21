Не макарошки, а настоящая «Альфредо» — ужин ресторанного уровня без хлопот

Паста «Альфредо» с курицей и грибами — идеальный ужин в итальянском стиле. Нежное филе, ароматные шампиньоны и сливочный соус с зеленью — всё, что нужно для домашнего уюта. Готовится просто, а вкус получается ресторанный.
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- шампиньоны — 250 г;
- лук репчатый — 200 г;
- сливки 20% — 500 мл;
- паста феттучини — 250 г;
- бульон — 0,5 кубика или 0,6 стакана;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- тимьян — 2 веточки;
- базилик, петрушка — по небольшому пучку;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Обжарьте куриное филе до легкой корочки, но не до полной готовности. Отложите.
- В той же сковороде обжарьте лук до мягкости, добавьте грибы. Влейте сливки, приправьте солью, перцем, положите зелень и тимьян.
- Верните курицу, добавьте бульон и измельченный чеснок. Уваривайте соус до легкого загустения.
- Пасту отварите до состояния аль денте, добавьте в сковороду с соусом и прогрейте 2 минуты. Подавайте горячей, посыпав зеленью.
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