Не красные, а шикарные — яйца бордовые с шелковым блеском, которые всех впечатлят

Пасха-2026 удивляет новым трендом: главный цвет — глубокий бордовый с мягким мерцанием, который создает ощущение тихой роскоши на праздничном столе. Забудьте о привычном алом — винный оттенок добавляет глубину и характер, идеально сочетается с керамикой, льняными салфетками и деревянными деталями. Такой эффект достигается натуральными средствами и выглядит дорого, хотя готовить просто.
Ингредиенты
- Белые яйца — 10 шт.
- Вода — 1 л
- Луковая шелуха — 35 г
- Каркаде — 25 г
- Уксус 9% — 10 мл
- Растительное масло — 5 мл
Приготовление
Сначала сварите яйца вкрутую и остудите. Луковую шелуху залейте водой, варите 20 минут, затем добавьте каркаде и на 15–20 минут накройте крышкой. Процедите раствор, добавьте уксус и погрузите яйца на 40–60 минут. После окрашивания аккуратно высушите на полотенце и протрите легким слоем масла для мягкого шелкового блеска.
В итоге получаются эффектные бордовые яйца с мерцающим отливом — натурально, элегантно и празднично.
