Не красные, а шикарные — яйца бордовые с шелковым блеском, которые всех впечатлят

Пасха-2026 удивляет новым трендом: главный цвет — глубокий бордовый с мягким мерцанием, который создает ощущение тихой роскоши на праздничном столе. Забудьте о привычном алом — винный оттенок добавляет глубину и характер, идеально сочетается с керамикой, льняными салфетками и деревянными деталями. Такой эффект достигается натуральными средствами и выглядит дорого, хотя готовить просто.

Ингредиенты

Белые яйца — 10 шт.

Вода — 1 л

Луковая шелуха — 35 г

Каркаде — 25 г

Уксус 9% — 10 мл

Растительное масло — 5 мл

Приготовление

Сначала сварите яйца вкрутую и остудите. Луковую шелуху залейте водой, варите 20 минут, затем добавьте каркаде и на 15–20 минут накройте крышкой. Процедите раствор, добавьте уксус и погрузите яйца на 40–60 минут. После окрашивания аккуратно высушите на полотенце и протрите легким слоем масла для мягкого шелкового блеска.

В итоге получаются эффектные бордовые яйца с мерцающим отливом — натурально, элегантно и празднично.

Иногда так хочется порадовать близких горячей выпечкой, но времени на сложные рецепты нет. Эти ленивые пирожки готовятся буквально на скорую руку.