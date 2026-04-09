09 апреля 2026 в 11:15

Не красные, а шикарные — яйца бордовые с шелковым блеском, которые всех впечатлят

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пасха-2026 удивляет новым трендом: главный цвет — глубокий бордовый с мягким мерцанием, который создает ощущение тихой роскоши на праздничном столе. Забудьте о привычном алом — винный оттенок добавляет глубину и характер, идеально сочетается с керамикой, льняными салфетками и деревянными деталями. Такой эффект достигается натуральными средствами и выглядит дорого, хотя готовить просто.

Ингредиенты

  • Белые яйца — 10 шт.
  • Вода — 1 л
  • Луковая шелуха — 35 г
  • Каркаде — 25 г
  • Уксус 9% — 10 мл
  • Растительное масло — 5 мл

Приготовление

Сначала сварите яйца вкрутую и остудите. Луковую шелуху залейте водой, варите 20 минут, затем добавьте каркаде и на 15–20 минут накройте крышкой. Процедите раствор, добавьте уксус и погрузите яйца на 40–60 минут. После окрашивания аккуратно высушите на полотенце и протрите легким слоем масла для мягкого шелкового блеска.

В итоге получаются эффектные бордовые яйца с мерцающим отливом — натурально, элегантно и празднично.

Иногда так хочется порадовать близких горячей выпечкой, но времени на сложные рецепты нет. Эти ленивые пирожки готовятся буквально на скорую руку.

Проверено редакцией
Читайте также
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Общество
Три лучших рецепта кулича на Пасху: классика, александрийское тесто и творожный вариант — пошаговая инструкция внутри
Пружинят при сжатии, как пух: куличи на сухих дрожжах — рецепт пышной пасхальной выпечки
Общество
Пружинят при сжатии, как пух: куличи на сухих дрожжах — рецепт пышной пасхальной выпечки
Глазурь для кулича без сахара: 3 способа приготовить помадку без калорий
Семья и жизнь
Глазурь для кулича без сахара: 3 способа приготовить помадку без калорий
Многие не знают этот рецепт, а он шикарный: салат «Ходовой» из 4 ингредиентов — на застолье ушел быстрее оливье
Общество
Многие не знают этот рецепт, а он шикарный: салат «Ходовой» из 4 ингредиентов — на застолье ушел быстрее оливье
Вместо скучных бурых крашенок на Пасху — эта нежность: розовый фон и золотая пыльца за 5 минут
Общество
Вместо скучных бурых крашенок на Пасху — эта нежность: розовый фон и золотая пыльца за 5 минут
рецепты
яйца
Пасха
советы
Марина Макарова
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

