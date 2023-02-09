«Будет очень тяжко»: Стрелков об окончании набора в ЧВК «Вагнер» Стрелков: окончание набора заключенных в ЧВК «Вагнер» не связано с убийством Мангушева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил в разговоре с NEWS.ru, что прекращение вербовки заключенных в ЧВК «Вагнер» не может быть связано с убийством командира подразделения Народной милиции ЛНР Игоря Мангушева. По его мнению, решение о прекращении набора в компанию принимал не бизнесмен Евгений Пригожин. При этом он предположил, что без вербовки в ЧВК «будет очень тяжко».

Я не связываю с убийством Игоря Мангушева сегодняшнее заявление Пригожина о прекращении набора в компанию заключенных. Так как Пригожин не руководит ФСИН и это явно не его решение, — заявил Стрелков.

Также Стрелков подчеркнул важность ЧВК «Вагнер» во взятии Бахмута. По его мнению, если город не возьмут вагнеровцы, то это вряд ли получится у кого-то другого.

Если же говорить о «Вагнере» в целом, даже несмотря на мое неприкрытое отрицательное отношение к Пригожину, то без него нам будет очень тяжко. Ведь Бахмут надо кому-то брать. Если его не возьмет «Вагнер», то вряд ли это получится у кого-то другого. Также «Вагнер» — это в первую очередь не Пригожин, а бойцы и командиры. Причем командиры способные и обучать пополнение, и заставить артиллерию бить по цели, а не куда угодно, кроме нее и т.д. И разбрасываться в сложившейся обстановке подобной военной силой просто невообразимо, — заключил Стрелков.

Ранее бывший министр обороны ДНР предположил, что убийцами Мангушева не могли стать дезертиры ЧВК «Вагнер», поскольку «бежавшие с фронта зеки не сидят по кафе». А убийство начальника Народной милиции ЛНР произошло в кафе после конфликта с неизвестными. Командир погиб от выстрела в затылок 8 февраля.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление владельца компании Евгения Пригожина о том, что набор заключенных в частную военную компанию «Вагнер» прекратился. Предприниматель подчеркнул, что все обязательства перед действующими членами ЧВК выполняются, а набор бойцов в колониях России завершен месяц назад.