Не блины и не оладьи: теперь король завтрака — панкейки! Простой рецепт

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Не блины и не оладьи: теперь король завтрака — шоколадные панкейки! Простой рецепт. Пушистые, золотистые и тающие во рту — эти воздушные блинчики покорили весь мир. В отличие от блинов и оладий, панкейки получаются более толстыми, мягкими внутри и идеально сочетаются с шоколадом, сгущенкой и свежими ягодами.

Ингредиенты (на 8–10 шт.)

Мука — 180 г

Молоко — 250 мл

Яйца — 2 шт.

Какао — 30 г

Сахар — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Соль — ¼ ч. л.

Сливочное масло — 30 г (+ для жарки)

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Приготовление

1. Сухие ингредиенты. Просейте в миску муку, какао, разрыхлитель, сахар и соль. Перемешайте.

2. Жидкая основа. Взбейте яйца с молоком и растопленным сливочным маслом. Добавьте ваниль для аромата.

3. Тесто. Соедините жидкую и сухую смеси. Аккуратно перемешайте до однородности. Дайте тесту отдохнуть 5–10 минут — так панкейки будут пышнее.

4. Жарка: — Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте маслом. Выливайте тесто порциями. Жарьте 2–3 минуты, пока на поверхности не появятся пузырьки. Переверните и готовьте ещё 1–2 минуты до румяности.

5. Подача. Складывайте стопкой, полейте любимым сиропом, добавьте кусочек сливочного масла, растопленный шоколад, свежие ягоды или бананы.

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