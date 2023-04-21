Названы возможные причины нештатного падения боеприпаса на Белгород Пилот Сытник: к падению боеприпаса на Белгород могли привести ошибка оружейников или неисправность

Фото: Павел Колядин/ТАСС

Заслуженный летчик России Юрий Сытник, комментируя в беседе с NEWS.ru инцидент в Белгороде, заявил, что у нештатного падения авиационного боеприпаса на город может быть несколько причин: от человеческого фактора до технического сбоя. Он добавил, что во время боевых действий подобные происшествия вполне возможны.

Во-первых, могла электроника сыграть, могла механическая часть: где-то какой-то замок соскочил или, когда заряжали самолет, оружейники в спешке могли накосячить. Это не техники делают, а оружейники — специальная группа, которая боеприпасы подстегивает к самолету, — сказал пилот.

Он добавил, что сам боеприпас мог быть уже старым и его крепления не выдержали нагрузки. Кроме того, к отрыву боеприпаса могли привести перегрузки при совершении самолетом маневра.

Во время боевых действий такое случается, потому что самолеты работают на износ, поэтому вырабатываются крепления, посадочные места, — заключил летчик.

Взрыв в центре Белгорода прогремел накануне вечером. В результате пострадали три человека, получили повреждения многоквартирный жилой дом линия электропередачи и несколько автомобилей. В Минобороны России заявили, что причиной инцидента стала нештатная ситуация с падением боеприпаса с сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС, который пролетал над городом.