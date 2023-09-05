Названы виды мяса, которые можно есть сырыми Диетолог Капралова: говядину можно есть в сыром виде

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Самыми безопасными видами мяса, которые можно есть в сыром виде, являются говядина и баранина, рассказала диетолог Мария Капралова. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что употреблять их в пищу можно только в том случае, если мясо было правильно подготовлено или замариновано.

Если вы любите сырое мясо и умеете его правильно подготовить или замариновать, лучше отдать предпочтение говядине и баранине, а вот от сырой свинины и мяса птицы стоит отказаться, — пояснила диетолог.

По словам специалиста, среди рыбы стоит отдать предпочтению семейству лососевых — семге, форели и горбуше. Также можно есть сырыми такие сорта, как тунец, сибас, дорадо и марлин, предварительно подвергнув их шоковой заморозке. Это позволит убить патогенную среду. Капралова предостерегла от употребления в сыром виде рыбы, которая обитает в пресной воде — в ней много паразитов и бактерий.

По нормам министерства здравоохранения мясо обязательно должно проходить термообработку, чтобы разрушилась патогенная среда. Крайне опасные заболевания, которыми можно заразиться от сырого мяса — гепатит Е, кишечная палочка, сальмонелла, — заключила диетолог.

Сальмонеллы и бактерии из группы кишечной палочки ранее были найдены в курином фарше, который продается в России. В исследовании принимали участие 18 торговых марок. Продукцию проверяли по 86 показателям безопасности, качества, органолептических характеристик и достоверности маркировки.