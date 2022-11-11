Названы условия «уголовных рисков» для владельцев акций Meta Адвокат Юкша: без законодательного ограничения преследовать владельцев акций Meta нельзя

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Без законодательного ограничения операций с акциями компании Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) никакого преследования граждан со стороны государства, в том числе уголовного, быть не должно, заявил NEWS.ru адвокат Янис Юкша. По его словам, «людей, официально купивших эти акции, нельзя принуждать от них избавиться только потому, что ЦБ РФ запретил, прекратил торги этими акциями».

Таким образом Юкша прокомментировал сообщение ЦБ РФ — регулятор допустил, что держатели акций IT-гиганта столкнутся с уголовными рисками после того, как торги этими бумагами на СПБ Бирже будут завершены.

Такие инсинуации говорят об очень яркой инициативе определенных чиновников, не всегда понимающих, что такое презумпция раса, признаки вины в соответствии с доктриной уголовного права. Думаю, эти акции — электронные, не на бумажном носителе. То есть нет вещи. Фактически передаются права требования к компании. И пока никаких специальных ограничений со стороны государства, гуманного периода на избавление, никакого преследования со стороны государства, по-моему мнению, быть не должно, — подытожил Юкша.

Тем не менее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru посоветовал держателям акций компании избавиться от них, если допускается уголовная ответственность за владение ценными бумагами.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о том, что в РФ сделки с участием нерезидентов из так называемых недружественных стран, в которые будут вовлечены отечественные финансовые организации, будет одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.