Сделки с участием лиц из «недружественных стран» будет изучать правкомиссия

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России сделки с участием нерезидентов из так называемых недружественных стран, в которые будут вовлечены отечественные финансовые организации, будет одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

В данном случае речь ведется о сделках, влекущих за собой установление, изменение или прекращение прав на более чем 1% акций в уставном капитале банка, страховой организации, НПФ, микрофинансовой компании или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, ПИФ или НПФ.

При этом нормы не распространяются на банки, в отношении которых до конца текущего года введен запрет на сделки «недружественных» нерезидентов с акциями без особого разрешения президента РФ. Список этих данных в открытом доступе отсутствует. Данный указ был подписан 5 августа, он накладывает временный запрет на продажу инвесторами из недружественных государств акций российских стратегических предприятий, нефтяных компаний, банков и производителей оборудования для ТЭК.

Ранее сообщалось. что президент России Владимир Путин вывел несколько институтов развития из-под специальных экономических мер. В частности, речь идет об Азиатском банке инфраструктурных инвестиций и Новом банке развития.

Также Путин наделил Центробанк России полномочиями по выдаче разрешений на вывоз с территории России наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 000.