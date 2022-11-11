Аналитик призвал избавиться от акций Meta после заявления ЦБ Аналитик Разуваев посоветовал продать акции Meta после заявления Центробанка

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Банк России допустил уголовные риски для держателей акций Meta (признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) после того, как торги этими бумагами на СПБ Бирже будут завершены. Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru посоветовал держателям акций компаний избавиться от них, если допускается уголовная ответственность за владение ценными бумагами.

Лучше их продать. По-другому этот вопрос не решить. Если Meta у нас является экстремистской организацией, надо продать эти бумаги. Береженого бог бережет, — заявил Разуваев.

Аналитик напомнил, что подобные моменты описаны даже в учебниках по инвестициям. Если покупать акции любой иностранной компании, нужно понимать, что возникают специфические риски, прежде всего политические, касающиеся отношений двух стран.

Соответственно, данная соцсеть и все, что ей [Meta] принадлежит, запрещено. В текущей ситуации лучше продать и не связываться. Сейчас лучше купить акции «ВКонтакте», и все. Очень хорошая история, — рекомендовал Разуваев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о том, что в РФ сделки с участием нерезидентов из так называемых недружественных стран, в которые будут вовлечены отечественные финансовые организации, будет одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.