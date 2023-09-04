Названы условия, при которых съедобные грибы становятся опасными Токсиколог заявил, что в грибах могут накапливаться вредные вещества

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Отравиться можно даже съедобными грибами, заявил в интервью радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов. Он перечислил несколько простых правил, как минимизировать этот риск.

Водовозов отметил, что опасность для здоровья может представлять не только ядовитые грибы, но и съедобные, если они собраны в местности с неблагоприятной экологией. Грибы могут накапливать вредные вещества из почвы, поэтому перед походом в лес необходимо убедиться, что рядом нет свалок, мусорных полигонов или других загрязненных объектов.

Он также отметил, что неправильно приготовленные съедобные грибы могут вызвать отравление, включая ботулотоксин. Важно тщательно удалить с грибов всю почву перед приготовлением. Грибы следует готовить в тот же день, когда они были собраны, чтобы предотвратить образование ботулотоксина, который требует времени и отсутствия кислорода для образования.

Токсиколог также подчеркнул, что важно быть осторожным при определении видов грибов, так как неопытный грибник может легко перепутать съедобные грибы с ядовитыми.

Миколог Михаил Вишневский напомнил россиянам, что при отравлении грибами необходимо сразу же вызвать скорую помощь. До приезда специалистов необходимо занять горизонтальное положение и не вставать. Больному можно выпить активированный уголь, чтобы помочь организму справиться с токсинами.