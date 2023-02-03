Названы три сценария окончания СВО на Украине Политолог Джаралла назвал переговоры одним из решений конфликта на Украине

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Президент РФ Владимир Путин

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что есть три сценария завершения специальной военной операции на Украине. Первым вариантом решения конфликта на Украине он назвал переговоры, передает Pravda.Ru. Для России при таком развитии событий необходима гарантия, что угрозы от Киева больше не исходило, отметил эксперт.

Наши западные собеседники на самом деле подразумевают лишь какой-то из вариантов капитуляции России. <...> Россия, конечно, не отвергает этот вариант. Но для неё важно, чтобы эти переговоры в этот раз завершились такими соглашениями и такими гарантиями, чтобы никогда больше с этой территории угроза не исходила, — объяснил политолог.

Вторым сценарием, по мнению политэксперта, является военное решение, которое происходит сейчас. Джаралла отметил, что Россия экономит ресурсы, в то время как Украина, находясь под властью Запада, несет большие потери и лишается территорий.

Третий вариант развития событий — это разгром и капитуляция киевской власти. По словам эксперта, в этом случае Россия расширит свои территории, а неприсоединенные субъекты будут устроены так, что больше не смогут навредить безопасности РФ. Тактика, выбранная Москвой, может привести к победе, пусть и очень медленно, но без больших потерь, подытожил Джаралла.

Итогом его станет то, что территорий, которые присоединятся к России, помимо имеющихся уже, станет больше, оставшаяся территория будет переформатирована на такие государственные образования, которые точно не будут никогда больше создавать угрозы для России и безопасности её граждан, — заключил политолог.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Украину ждет сокрушительное поражение. По его словам, Вооруженные силы РФ на регулярной основе получают ракеты разных типов, а в 2023 году поставки вооружения и военной техники вырастут.