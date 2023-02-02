Медведев пообещал стремительный рост поставок оружия в российские войска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки российским войскам всех видов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) существенно вырастут в 2023 году, что позволит нанести сокрушительное поражение силам ВСУ, заявил в своем Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, российские вооруженные силы регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов.

Поставки всех видов ВВСТ существенно вырастут в 2023 году. Это позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение, — подчеркнул Медведев.

Ранее бывший гендиректор Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что в зону специальной военной операции прибыли первые четыре робототехнические платформы «Маркер», сейчас на них устанавливается вооружение и загружаются данные для ведения боя.Также Рогозин отметил, что ударный вариант робота «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать бронетехнику, в том числе американские танки Abrams и немецкие Leopard, автоматически распределять цели по приоритету и поражать наиболее значимую из целей подходящим для этого оружием.

Как уточнил военный эксперт Дмитрий Литовкин, боевые платформы были отправлены на Украину для проведения полевых испытаний в условиях реального боя. По его словам, роботизированные комплексы уже достаточно давно разрабатываются и испытываются в России, а машины вроде роботов разминирования «Уран» очень достойно показывают себя на учениях.