Названы три основные ошибки при установке пластиковых окон Специалист Уланов назвал три основные ошибки при установке пластиковых окон

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник технического отдела компании VEKA Rus Александр Уланов перечислил РИА Новости основные ошибки, которые могут произойти в результате установки пластиковых окон. По словам специалиста, большинство проблем возникает из-за того, что монтажникам платят исключительно за факт оказания услуг, а не за отработанные часы, поэтому они могут торопиться и провести некачественную установку окон.

Как заявляет Уланов, самой распространенной ошибкой является неаккуратная подготовка оконного проема. Если поверхность останется неровной из-за грязи или штукатурки, то и герметизирующий материал приклеится недостаточно плотно, в результате чего может пострадать прочность установленного окна.

Ряд компаний в своих рекламных буклетах обещают подготовку проема за десять минут, однако на качественную подготовку стандартного оконного проема требуется не менее 40 минут, — отмечает специалист.

Проблемы могут возникнуть и в результате пренебрежения правилами при установке оконной рамы, откосов и подоконников. В частности, Уланов заявляет, что ни в коем случае нельзя сверлить ПВХ-профиль, поскольку в дождливую погоду существует риск попадания воды. Именно она со временем может размыть и разрушить профиль. Кроме этого, рама должна закрепляться в проеме с помощью специальных анкерных пластин. Также эксперт напоминает, что помимо монтажной пены при установке окон необходимо использовать и пароизоляционную — водяной пар способен быстро разрушить монтажную.

Недобросовестные монтажники стремятся побыстрее закончить работу, поэтому пароизоляционную ленту не используют и поверхность монтажной пены никак не защищают. При неблагоприятном стечении обстоятельств незащищенная монтажная пена может накапливать в себе влагу, что приводит к ухудшению герметичности, — уточняет специалист.

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