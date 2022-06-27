Капитальный ремонт будут проводить за счет ФНБ

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Власти планируют использовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проведения капитального ремонта. Об этом NEWS.ru рассказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская (СРЗП). Депутат также отметила, что федеральный бюджет в целом будет помогать регионам выполнить программу в запланированных объемах в условиях возникших экономических трудностей.

По моим сведениям, даже из Фонда национального благосостояния будут выделяться средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры, — сказала она.

Правительственный фонд необходим для покрытия непредвиденных расходов, которые не предусмотрели во время расчёта федерального бюджета. Так, в 2022 году средства из резервного фонда пошли на закупку лекарств для заразившихся коронавирусом. Также деньги пошли на реализацию программы по переобучению безработных.

В апреле 2022 года объем ФНБ сократился на 2 трлн 46,931 млрд рублей, составив 11 трлн 5,374 млрд рублей. После начала военной операции на Украине средства фонда, размещенные в западных странах, были заморожены на счетах в рамках санкций.

6 июня стало известно, что размер ФНБ к концу мая 2022 года увеличился за месяц на 1,47 трлн рублей, до 12,5 трлн рублей. При этом объем ликвидной части ФНБ (средства на счетах в Банке России) к 1 июня достиг порядка 9,3 трлн рублей.