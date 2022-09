Часто первым признаком деменции являются проблемы с памятью, например, человек с трудом может найти дорогу домой, пишет LIVE 24 со ссылкой на Eat This, Not That. Еще одним признаком старческого слабоумия могут выступать повторяющиеся в короткий промежуток времени одни и те же вопросы. «Тревожным звоночком» могут стать и какие-то личностные изменения: если раньше человек любил гулять и вести активную социальную жизнь, но вдруг ни с того ни с сего полюбил проводить время дома.