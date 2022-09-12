Названы «тревожные звоночки» приближающейся деменции LIVE 24: первыми признаками деменции являются проблемы с памятью

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Часто первым признаком деменции являются проблемы с памятью, например, человек с трудом может найти дорогу домой, пишет LIVE 24 со ссылкой на Eat This, Not That. Еще одним признаком старческого слабоумия могут выступать повторяющиеся в короткий промежуток времени одни и те же вопросы. «Тревожным звоночком» могут стать и какие-то личностные изменения: если раньше человек любил гулять и вести активную социальную жизнь, но вдруг ни с того ни с сего полюбил проводить время дома.

Не заметить признаки ранней легкой деменции очень легко, так как существует неправильное представление по поводу стандартного процесса старения. Оно подразумевает потерю памяти и заметное уменьшение когнитивной функции. Стандартное старение способно повлиять на скорость работы мозга и внимание, но более серьезные изменения свидетельствуют о деменции, — пишет издание.

Эксперты отмечают, чтобы упредить развитие деменции, нужно придерживаться диеты с низким содержанием жиров. Также надо вести умеренную физическую активность — 150 минут тренировок средней интенсивности. Очень помогает отказ от курения и профилактика сахарного диабета 2-го типа, а также контроль кровяного давления. Исследования продемонстрировали, что хорошее питание, умственная, социальная и физическая активность могут предотвращать деменцию.

Исследователи из Университетского колледжа Лондона ранее выяснили, что люди, которые поддерживали здоровье сердца в 30 лет, в старости не страдают от деменции. Сердце напрямую связано с состоянием мозга, и если оно с молодости в хорошем состоянии, то в преклонном возрасте риск дегенерации мозга снижается.