Названы товары, которые нельзя покупать с рук

https://static.news.ru/photo/95bff22e-8cd4-11ea-bf81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С осторожностью относиться к покупкам с рук продуктов и бытовой техники призвал заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов. Об этом рассказывает агентство ПРАЙМ.

По словам Борисова, не следует покупать самостоятельно произведённые продукты, если они продаются вне торговых помещений.

Вы не можете быть уверены в качестве и безопасности такой продукции на сто процентов, — подчеркнул эксперт.

По его словам, даже в случае с качественными продуктами есть риск получить просроченный товар.

Также не следует покупать с рук брендовую одежду, мелкую и бытовую технику. Не исключено, что продавец может обмануть покупателя.

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