Названы товары, которые нельзя покупать с рук

С осторожностью относиться к покупкам с рук продуктов и бытовой техники призвал заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов. Об этом рассказывает агентство ПРАЙМ.
По словам Борисова,
Вы не можете быть уверены в качестве и безопасности такой продукции на сто процентов, — подчеркнул эксперт.
По его словам, даже в случае с качественными продуктами есть риск получить просроченный товар.
Также не следует покупать с рук брендовую одежду, мелкую и бытовую технику. Не исключено, что продавец может обмануть покупателя.
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