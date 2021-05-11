Названа стоимость самого дорогого билета, купленного в майские праздники

https://static.news.ru/photo/0a6e670c-bca2-11ea-b62d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 по 10 мая россияне потратили кругленькую сумму на поездки по стране и за рубеж. Аналитики рассказали, какие билеты обошлись дороже всего.

По данным исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, самый дорогой авиабилет был приобретён за 309 тысяч рублей — речь идёт о перелёте в бизнес-классе из Москвы в Дубай и обратно.

В тройке лидеров оказались билеты на самолёт в Загреб и обратно бизнес-классом за 194 тысячи и рейс Москва — Хабаровск и обратно за 184 тысячи.

Топ-10 состоит из билетов в Магадана в Москву и обратно (164 тысячи), а также Москва — Майами за 159 тысяч и Петербург — Канкун в Мексике за 145 тысяч.

Как пишет RT, ж\д билеты были значительно дешевле. Самой дорогой покупкой стал билет из Москвы в Амурскую область в вагоне класса люкс за 45 тысяч рублей.

За поездку из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне поезда «Гранд» пассажир отдал 28 тысяч рублей, а в Хабаровск в обычном купе россиянин отправился за 27 тысяч.

В топ-5 также вошли маршруты из Ноябрьска в Москву (26 тыс. рублей) и поездка на «Сапсане» из столицы в Санкт-Петербург (24 тыс. рублей).

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