Названа стоимость самого дорогого билета, купленного в майские праздники

С 1 по 10 мая россияне потратили кругленькую сумму на поездки по стране и за рубеж. Аналитики рассказали, какие билеты обошлись дороже всего.
По данным исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, самый дорогой авиабилет был приобретён за 309 тысяч рублей — речь идёт о перелёте в бизнес-классе из Москвы в Дубай и обратно.
В тройке лидеров оказались билеты на самолёт в Загреб и обратно бизнес-классом за 194 тысячи и рейс Москва — Хабаровск и обратно за 184 тысячи.
Топ-10 состоит из билетов в Магадана в Москву и обратно (164 тысячи), а также Москва — Майами за 159 тысяч и Петербург — Канкун в Мексике за 145 тысяч.
Как
За поездку из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне поезда «Гранд» пассажир отдал 28 тысяч рублей, а в Хабаровск в обычном купе россиянин отправился за 27 тысяч.
В топ-5 также вошли маршруты из Ноябрьска в Москву (26 тыс. рублей) и поездка на «Сапсане» из столицы в Санкт-Петербург (24 тыс. рублей).
Ранее NEWS.ru писал, что мировую экономику поджидает новая угроза. Серьёзной глобальной проблемой станет демография и старение населения в развитых странах. Это будет не резкий удар, а медленная стагнация или даже угасание.