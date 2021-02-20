Названы товары, которые лучше оплачивать картой

https://static.news.ru/photo/e62f44e2-7407-11eb-ada5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые товары и услуги, в том числе лекарства, россиянам лучше оплачивать картой, потому что так проще будет получить налоговый вычет. В России действует закон о возврате средств россиянам за обучение, лечение в частных клиниках, покупку жилья и лекарств. Именно по этим статьям расхода стоит платить банковской картой.

Сейчас Федеральная налоговая служба (ФНС) готовит закон о том, чтобы упростить возврат средств жителям страны. Им не придётся подавать никаких документов, налоговики сделают всё сами на основании данных онлайн-касс, — рассказала РИА Новости замруководителя направления «Налоговая политика» ЦСР Динара Ибрагимова.

Заявленная возможность использования данных онлайн-касс для получения налоговых вычетов по НДФЛ даёт возможность распространить упрощённый порядок и на социальные налоговые вычеты, сказала Ибрагимова.

Она рассказала, что чаще всего россияне обращаются за вычетом на образование для себя, детей, родных братьев и сестёр, а также подопечных. Медицинские услуги и лекарства — на втором месте. Причём деньги возвращают за себя, супругов, родителей, детей и подопечных до 18 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин предложил ввести новый налог в России. Он коснётся золота и других драгоценных металлов.