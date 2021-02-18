Минфин предложил ввести новый налог в России

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Минфин РФ разрабатывает новый закон, который обязует частных золотоискателей и людей, добывающих другие ценные металлы, платить налоги на старательскую деятельность. Сейчас документ изучают в кабмине.

Если его примут, изменения будут внесены во вторую часть Налогового кодекса. Под понятие «старательская деятельность» будет попадать поиск и извлечение драгметаллов россиянами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя.

Сейчас в России на добычу имеют право только юридические лица по специальной лицензии. Для этого компания должна принять участие в аукционе или конкурсе, пишут «Известия».

Эта новация позволит ввести в легальный хозяйственный оборот непромышленные месторождения — ограниченные по запасам металла от одного до 20–30 килограммов, — сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Крупным компаниям разрабатывать такие места невыгодно финансово, а частных золотоискателям может быть интересно, пояснил он.

Если правительство узаконит частную добычу, будут созданы новые новые рабочие места на арктических территориях и Дальнем Востоке, считает Чекунков. Стать старателем можно будет с помощью цифрового сервиса.

В России предложили ввести ещё один праздничный день, писал NEWS.ru. День здорового образа жизни предложили отмечать ежегодно 7 апреля. Как отметил автор инициативы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, президент РФ неоднократно призывал формировать здоровый образ жизни (ЗОЖ) у россиян.